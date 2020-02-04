Леди Гага впервые показала своего нового возлюбленного

Лос-Анджелес, 4 февраля. Певица и актриса Леди Гага рассекретила отношения с новым возлюбленным, с которым встречала Новый год. Им оказался предприниматель Майкл Полански, сообщает Page Six.

По данным издания, Полански является выпускником Гарварда и руководит инновационным Институтом иммунотерапии рака соучредителя Facebook Шона Паркера.

Полански и Гага впервые были замечены вместе в Лас-Вегасе на вечеринке в честь Нового года, а затем попали в кадр папарацци, когда целовались на балконе арендованного Гагой особняка в Майами за несколько дней до ее концерта перед Супербоулом-2020 в минувшую субботу.

Источник сообщил изданию, что Гага и Полански встретились на вечеринке, которую Шон Паркер провел в своем доме. Полански присутствовал на Супербоуле. Его заметили на VIP-балконе, где он беседовал с матерью Гаги, Синтией Джерманоттой.

Полански до работы в качестве генерального директора в The Parker Group был инвестором в Bridgewater Group Рэя Далио. В The Parker Group он управляет бизнесом, инвестициями, политическими и благотворительными интересами предпринимателя и филантропа Силиконовой долины Шона Паркера.

lady gaga and her boyfriend in miami after the superbowl pic.twitter.com/5uXbuemVHU — LOUISE (@alluregaga) February 3, 2020

Напомним, в мае прошлого года Гага оказалась вовлечена в скандал с разводом американского актера Брэдли Купера и супермодели Ирины Шейк. Чувства Гаги и Купера в их совместном фильме «Звезда родилась» выглядели настолько правдоподобно, что в них поверили многие поклонники.

Разрыв актера и российской модели расстроил русскоязычных поклонников. В результате в соцсети Instagram начался масштабный флешмоб, передавала «Газета.ру». Его участники писали на странице Леди Гаги комментарии с просьбой оставить Купера в покое и называли певицу разлучницей.