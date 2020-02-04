Нарколог Минздрава Брюн рассказал о последствиях «одного бокала вина за ужином»

Москва, 4 февраля. Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн рассказал, почему россиянам не подходит привычная формула употребления алкоголя в странах Средиземноморья — один бокал вина за ужином.

По мнению Евгения Брюна, жители России должны с осторожностью подходить к этой южной привычке.

«Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее. Также я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран», — говорит нарколог.

Как он утверждает, у них вырабатывается устойчивость к вину, однако если они начнут пить другие алкогольные напитки, то последствия будут тяжелыми.

Евгений Брюн говорит, что если вы выпиваете по одному бокалу вина в день, то это не делает вас алкоголиком. Однако есть риск им стать, если у вас сформировалось «неукротимое желание выпить этот бокал вина». Он предлагает пройти тест у специалиста, тем кто сомневается.

«У нас есть маркер злоупотребления алкоголя. В нем есть показатель превышения определенной величины белков печеночного происхождения. Если этот показатель выше, то мы говорим, что доза для этого конкретного человека превышает его биологическую норму», — говорит Брюн.

Он подчеркивает, что один бокал вина в день уже может показать злоупотребление у женщин, а также у некоторых мужчин.

Нарколог напоминает, что ощущение опьянения — лишь побочный эффект потребления алкоголя. Основное воздействие спиртного на человеческий организм — токсическое. Брюн подчеркивает, что безопасной для организма дозы алкоголя не существует, передает «Радио Sputnik».

Как сообщает «Газета.ру», британские исследователи установили, что любое количество алкоголя во время беременности сказывается на работе мозге ребенка. Согласно исследованию, дети выпивавших матерей хуже успевают в школе и высокий риск пострадать от поведенческих расстройств. При этом минимального безопасного порога ученые не выявили.