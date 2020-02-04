Совет Федерации поддержал повышение стипендий до прожиточного минимума

Москва, 4 февраля. В Совете Федерации одобрили идею поднятия стипендий до прожиточного минимума, сообщает председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Гумерова подчеркивает, что в Совете Федерации готовы поддержать все инициативы касаемо улучшения положения студентов в России. Однако она также отмечает, что данная инициатива требует детальной проработки.

«Прежде всего с точки зрения исполнения финансовых возможностей бюджета», — говорит сенатор.

В свою очередь, глава комиссии Общественной палаты России по социальной политике Наталья Починок приводит послание президента РФ Федеральному собранию. В нем Владимир Путин обозначил внесение в Конституцию РФ основополагающих принципов соцгарантий.

«Среди них — уровень заработной платы и пенсии не ниже прожиточного минимума. Логично приравнять к этому показателю и стипендии», — считает Наталья Починок.

Инициативу обсудят со специалистами, после чего она будет направлена в Госдуму.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по соцполитике говорит, что стипендия — единственный источник дохода для большинства российских студентов. Она отмечает, что для поднятия стипендий потребуются дополнительные вливания из бюджета. По ее мнению, данный шаг значительно повысит уровень жизни учащихся.

В Министерстве образования и науки сообщают, что на данный момент минимальный размер стипендии не может быть ниже нормативов: 1484 рубля в месяц для академической и 2227 рублей — для социальной. Отмечается, что в среднем учащиеся вузов получают 3139 рубля в месяц, а льготники — 3471 рубля.

В декабре «Газета.ру» сообщала, что Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением назначить стипендию за прохождение обучения для поиска работы россиянам старше 50 лет.