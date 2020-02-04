Россияне смогут со скидкой оплатить штрафы по большинству статей нового КоАП

Москва, 4 февраля. Минюст РФ сообщил, что штрафы по 60% статей нового Кодекса об административных правонарушениях можно будет оплатить со скидкой 50%.

По данным пресс-службы министерства, новый КоАП будет содержать в восемь раз больше составов правонарушений, штрафы за совершение которых можно будет оплатить со скидкой.

«Проект нового КоАП предусматривает 1666 составов административных правонарушений. Предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых, а также отдельных правонарушений в области дорожного движения», — цитирует ТАСС сообщение Минюста.

Сообщается, что особый порядок уплаты административного штрафа со скидкой распространится на 1000 составов административных правонарушений, предусматриваемых проектом нового кодекса.

Напомним, что в действующем КоАП порядок уплаты штрафа в размере половины от назначенной суммы распространяется лишь на ряд правонарушений в области дорожного движения, за исключением тех, что представляют повышенную опасность для общества.

Сегодня скидка по штрафам предусмотрена по 124 составам административных правонарушений из более 1800, содержащихся в кодексе, что составляет лишь семь процентов от их общего количества.

Проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях были опубликованы 30 апреля для общественного обсуждения и независимой экспертизы. Новые кодексы планируется ввести в действие с января 2020 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что депутаты Госдумы предложили внести в КоАП поправки, предусматривающие наказание за систематическое нарушение тишины в жилых домах.