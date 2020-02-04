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Общество

Россияне смогут со скидкой оплатить штрафы по большинству статей нового КоАП

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Россияне смогут со скидкой оплатить штрафы по большинству статей нового КоАП

Москва, 4 февраля. Минюст РФ сообщил, что штрафы по 60% статей нового Кодекса об административных правонарушениях можно будет оплатить со скидкой 50%.

По данным пресс-службы министерства, новый КоАП будет содержать в восемь раз больше составов правонарушений, штрафы за совершение которых можно будет оплатить со скидкой.

«Проект нового КоАП предусматривает 1666 составов административных правонарушений. Предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых, а также отдельных правонарушений в области дорожного движения», — цитирует ТАСС сообщение Минюста.

Сообщается, что особый порядок уплаты административного штрафа со скидкой распространится на 1000 составов административных правонарушений, предусматриваемых проектом нового кодекса.

Россияне смогут со скидкой оплатить штрафы по большинству статей нового КоАП

Напомним, что в действующем КоАП порядок уплаты штрафа в размере половины от назначенной суммы распространяется лишь на ряд правонарушений в области дорожного движения, за исключением тех, что представляют повышенную опасность для общества.

Сегодня скидка по штрафам предусмотрена по 124 составам административных правонарушений из более 1800, содержащихся в кодексе, что составляет лишь семь процентов от их общего количества.

Проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях были опубликованы 30 апреля для общественного обсуждения и независимой экспертизы. Новые кодексы планируется ввести в действие с января 2020 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что депутаты Госдумы предложили внести в КоАП поправки, предусматривающие наказание за систематическое нарушение тишины в жилых домах.

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Источник: ТАСС
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