Минздрав РФ поддержал запрет на курение на кухнях и коридорах коммуналок

Москва, 4 февраля. Запрет курения на кухнях, коридорах и санузлах коммунальных квартир был поддержан министерством здравоохранения России. Как отметили в ведомстве, такая мера позволит защитить граждан от табачного дыма.

Проект закона, запрещающий курение в общих помещениях коммунальных квартир, был внесен в декабре 2019 года на рассмотрение в Госдуму. Как отмечается в пояснительной записке, это позволит защитить права некурящих, включая детей, стариков и женщин. Особо подчеркивалось, что курильщики подвергают здоровье своих некурящих соседей опасности, заставляя их практически круглосуточно вдыхать опасный табачный дым, пишет газета «Известия».

Сейчас действует редакция закона, запрещающая курение в лифтах, а также помещениях общего пользования многоквартирных домов.

Напомним, Кабинет министров РФ ратифицировал изменения в правилах противопожарной безопасности. Документ предусматривает введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий. В частности, речь идет о том, что россияне с 1 октября не смогут жарить шашлыки и курить на балконах.