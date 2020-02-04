Foreign Policy назвал возможных кандидатов на пост посла США в Белоруссии

Вашингтон, 4 февраля. Белый дом рассматривает кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Минске, сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на источники в американской администрации.

Если президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Фишер, ее должен будет утвердить Сенат Конгресса США. Издание напоминает, что при положительном решении Фишер станет первым американским послом в Белоруссии с 2008 года.

Сейчас Фишер является помощником госсекретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу, до этого она была временным поверенным в делах США в РФ.

В субботу в Минск прибыл госсекретарь США Майк Помпео. О провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем.

Он также заявил о готовности на 100% обеспечить Белоруссию нефтью, пишет «Газета.ру». Представитель Вашингтона также пообещал Лукашенко помощь в создании «собственного суверенного государства».

В Кремле назвали развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным «сверхблизкое сближение» этих государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что российские власти не могут комментировать контакты партнеров с третьими странами.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян выразил мнение, что Трамп понял, что импичмент ему не грозит, несмотря на все старания демократов, поэтому его администрация вновь занялась вбиванием клиньев между РФ и странами СНГ. Он призвал Россию последовать примеру США и тоже начать работать с политическими элитами стран СНГ.