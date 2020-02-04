Франция передала Марокко партию израильских беспилотников на сумму более 190 млн долларов

Марокко, 4 февраля. Марокканские военные сообщили, что получили три израильских разведывательных дрона Heron от Франции. Стоимость каждого дрона оценивается в 48 миллионов долларов.

Дроны были получены Марокко в конце января, шесть лет спустя после того, как Франция заказала их у Израиля. Беспилотные летательные аппараты были заказаны, чтобы модернизировать марокканскую армию, а также помочь ей в борьбе с террористами и повстанцами в Сахаре. Чтобы у Марокко не возникло осложнений с Израилем, посредником выступил французский оборонный концерт Dassault.

Разведывательные дроны Heron совершили первый полет в 1994 году, однако приняты на вооружение только в 2005 году. Они активно используются рядом стран Европы и Азии.

Ранее сообщалось, что не менее 260 марокканских боевиков воюют в Ливии на стороне террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Такая информация была опубликована в середине января Европейским центром по борьбе с терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.