МВД подготовило законопроект о депортации мигрантов с опасными заболеваниями

Москва, 4 февраля. МВД России подготовило законопроект о порядке депортации мигрантов с опасными для общества заболеваниями, сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу правительства.

Отмечается, что в список опасных заболеваний входят чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус.

«Сейчас в стране нет закона, определяющего порядок исполнения решений о депортации и административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих», — говорится в пояснительной записке к документу.

Подчеркивается, что кроме МВД решение о выдворении с территории России будут также принимать министерство здравоохранения, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Порядок депортации будут определять вышеназванные ведомства, а также Министерство юстиции РФ.

Сообщается, что законопроект будет представлен правительству в марте, а в мае внесен в Государственную думу.

На данный момент мигранты с опасными заболеваниями могли находиться на территории России, если у них есть договор с профильным медицинским учреждением о проведении лечения до выздоровления.

Ранее сообщалось, что с 4 февраля, в России временно ограничивается въезд иностранцев с территории Китая в пунктах пропуска через госграницу в аэропортах. Ряд граждан будут пропускать только в московском аэропорту «Шереметьево».