Политолог Романенко указал на некомпетентность Зеленского на встрече с Эрдоганом

Киев, 4 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко в своем Telegram-канале.

Выступая на пресс-конференции, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в сирийской провинции Идлиб. По словам Зеленского, Украина, которая «уже шестой год находится в состоянии гибридной войны», разделяет боль Турции в связи с этим инцидентом в Идлибе. По мнению украинского политолога, Зеленский продемонстрировал свою некомпетентность.

«Скажите кто-нибудь Зеленскому, что турецкие военные находятся на территории Сирии и в этом случае благоразумно было промолчать!», – написал Романенко.

Напомним, что в Идлибской зоне деэскалации произошел инцидент с турецкими военнослужащими, которые попали под артиллерийский огонь сирийских сил. Инцидент произошел из –за того, что турецкое командование своевременно не предоставило российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии координаты своих перемещений в регионе.