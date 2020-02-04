Джагарян рассказал о негативном эффекте санкций США на развитие торговли между РФ и Ираном

Тегеран, 4 февраля. Посол РФ в Иране Леван Джагарян заявил, что антииранские санкции США вредят развитию российско-иранских торгово-экономических отношений.

Как пишет ТАСС, дипломат заявил, что существующий уровень торгового сотрудничества между Россией и Ираном не может устраивать стороны.

«Односторонние санкции против Ирана, хотим мы этого или нет, создают проблемы для нас», — сказал Джагарян.

По словам посла РФ в Тегеране, значительная часть взаиморасчетов между двумя государствами осуществляется сегодня в национальных валютах.

«Это объективная реальность, к которой нас подталкивают американские санкции», — добавил он.

Наращиванию расчетов в национальных валютах способствует рабочая группа по межбанковскому сотрудничеству, которую возглавили зампреды центробанков РФ и Ирана.

«Последняя такая встреча состоялась в Москве в конце 2019 года. Думаю, что они будут иметь регулярный характер и позитивно скажутся на нашем торговом сотрудничестве», — считает посол.

В мае 2018 года Соединенные Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ввели в отношении Ирана экономические санкции, целью которых была, в числе прочего, полная остановка иранского нефтяного экспорта.

Под давлением Вашингтона Иран также отключили от системы международных расчетов SWIFT, что привело к трудностям во взаиморасчетах иранского бизнеса с зарубежными партнерами. По словам президента страны Хасана Роухани, банковские отношения Исламской республики с другими государствами, в том числе и Россией, развиваются, несмотря на действия США.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Соединенные Штаты ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана.