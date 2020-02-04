KIA назвала стоимость своего нового кроссовера Seltos



Москва, 4 февраля. KIA объявила цены на новую модель Seltos, который станет доступен для покупки со 2 марта 2020 года.

Отмечается, что кроссовер построен на модульной архитектуре K2, которая уже используется на Hyundai Creta, Hyundai Solaris, KIA Rio и на ряде других автомобилей машинах объединенного концерна Hyundai-KIA.

Автомобиль будет доступен с 4 типами трансмиссий, в полноприводном и в моноприводном исполнениях. Самые дорогие варианты KIA Seltos будут оснащены турбированным бензиновым мотором 1,6 T-GDI с непосредственным впрыском топлива, благодаря чему автомобиль может разгоняться до 100 км в час за 8,4 сек.

Новая модель будет предложена в 4 комплектациях: Classic, Comfort, Luxe и Style. В базовой версии автомобиля доступна система курсовой устойчивости ESC, дисковые тормоза с ABS, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также контроль давления в шинах.

Производятся кроссоверы в Калининграде. Стоимость базовых версий начинается от 1,09 млн рублей и достигают почти до 2 млн за Premium комплектации, передает «АиФ».

Как сообщает «Газета.ру», согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат» самыми популярными кроссоверами у россиян за 2019 год стали Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan и KIA Sportage.