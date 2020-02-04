Саудовская Аравия призывает ОПЕК сократить нефтедобычу из-за коронавируса

Эр-Рияд, 4 февраля. Саудовская Аравия настаивает на временном сокращении добычи нефти из-за снижения спроса на углеводороды на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из стран ОПЕК.

Новый тип коронавируса стал причиной сокращения спроса на углеводороды и, как следствие, приводит к меньшим доходам нефтедобывающих государств. Издание сообщает, что Эр-Рияд намерен на встрече стран ОПЕК обсудить возможные действия в связи со вспышкой заболевания.

Эр-Рияд настаивает на совместном сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день, пока потребление нефти не вернется в привычные рамки, передает RT.

Отметим, после открытия торгов на биржах китайский фондовый рынок обвалился. В течение десяти дней финансовые рынки Китая и Гонконга находились на каникулах в связи с празднованием Нового года в этой стране. Обвал основных индексов более чем на 8% связывают с эпидемией коронавируса.

Сильнее всех падают акции телекоммуникационных, технологических и добывающих компаний. Фьючерсы на нефть упали на 7%, на железную руду — 6,5%, на черные металлы — 6%. Медь, нефть и пальмовое масло также снизились до разрешенного на китайском рынке дневного лимита, передает «Газета.ру». При этом китайские финансовые регуляторы выразили уверенность, что негативное влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным.

В понедельник, 3 февраля, число жертв коронавируса в Китае выросло до 414, число зараженных превысило 13,5 тысячи. Таким образом, за сутки скончались 64 заболевших. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Сингапуре, Австралии, США, Германии и ряде других стран. В России выявлено два зараженных коронавирусом — в Тюменской области и Забайкальском крае.

Роспотребнадзор призвал соблюдать правила гигиены для недопущения распространения новой болезни. В ведомстве советуют мыть руки после посещения транспорта и общественных мест, перед принятием и приготовлением пищи.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. С 00.00 по московскому времени 4 февраля в России временно ограничивается въезд иностранцев с территории КНР в пунктах пропуска через госграницу в аэропортах. Исключения составляют прибывшие ряда граждан в «Шереметьево».