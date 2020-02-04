ОЭА инвестируют два миллиарда долларов в проекты в Мавритании

Абу-Даби, 4 февраля. Объединенные Арабские Эмираты намерены вложить два миллиарда долларов в инвестиционные проекты, а также проекты развития в Мавритании. Об этом сообщает правительственное новостное агентство WAM по итогам визита президента Мавритании Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани в ОЭА.

«ОЭА анонсировали выделение двух миллиардов долларов для финансирования как инвестиционных проектов, так и проектов развития в виде льготного кредита для Мавритании», — сообщает WAM.

Президент Мавритании во время визита в ОЭА встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном, а также другими высокопоставленными представителями правительства ОАЭ.

«Наши страны имеют долгую историю тесных связей. Сегодня мы имеем множество возможностей углубить их, усилить кооперацию в различных сферах, а также обсудить проблемы и направления развития в регионе», — сказал принц Мухаммад.

Мавритания, как и Буркина-Фасо, Чад, Мали и Нигер, входят в военный союз G5 Sahel force, который борется с экстремистами в африканском регионе Сахель к югу от Сахары. Несмотря на богатые месторождения золота, железа и меди, Мавритания является одной из беднейших стран мира.