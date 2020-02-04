Рынок «Садовод» в Москве ввел обязательный карантин для граждан КНР

Москва, 4 февраля. Меры профилактики коронавируса 2019-nCoV на московском рынке «Садовод» предполагают двухнедельный карантин для всех граждан КНР и приобретение тепловизоров, сообщает пресс-служба рынка.

Отмечается, что карантин обязателен для всех граждан Китая, которые вернулись с родины после новогодних праздников.

«Торговый комплекс закупил тепловизоры: ежедневно измеряется температура у всех сотрудников, арендаторов и продавцов», — заявил представитель «Садовода».

Также он отметил, что на территории рынка ежедневно проходит дезинфекция торговых рядов и санитарная обработка помещений, сотрудники регулярно проходят обязательный медосмотр.

Как заявляет представитель торгового комплекса, на данный момент вопрос закрытия рынка на карантин не стоит, так как «сейчас даже рано говорить о превышении эпидемиологического порога». Он подчеркнул, что опасность заразиться вирусом 2019-nCoV через предметы отсутствует, так как вирус нестойкий, а срок его жизни вне человеческого организма не значителен.

Сообщается, что число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 414, число зараженных превышает 13,5 тысячи.

По данным регионального комитета здравоохранения, за сутки 3 февраля умерли 64 заболевших. Медики зарегистрировали 2345 новых случаев заражения.