Американские врачи рассказали, как вылечили пациента с коронавирусом

Вашингтон, 4 февраля. Врачи из США рассказали, как проходило лечение первого зарегистрированного в США пациента, у которого подтвердили заражение коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщает медицинский журнал The New England Journal of Medicine, 35-летний мужчина пришел в клинику 19 января. Он жаловался на кашель и лихорадку, которые не проходили уже четыре дня. По его словам, 15 января он вернулся из китайского города Ухань, где навещал родных.

После того, как анализы подтвердили заражение 2019-nCoV, американца изолировали в одном из медцентров. К этому моменту у него началась тошнота, рвота и общая слабость. Врачи назначили физраствор и ондансетрон от тошноты. На шестой и седьмой день болезни присоединилась диарея. Мужчине назначили жаропонижающие препараты и средство от кашля.

На девятую ночь рентгенограмма показала наличие пневмонии в нижней доле левого легкого. Насыщение кислородом упало до 90%. Пациенту стали давать дополнительный кислород через нос и назначили ванкомицин и цефепим. На следующий день обнаружили полосатые помутнения в обоих легких, характерных для атипичной пневмонии. Мужчине стали давать ремдесивир внутривенно, а ванкомицин и цефепим отменили.

Американцу стало лучше на 12-й день болезни. Начал спадать жар, пропали хрипы, начал возвращаться аппетит. На 15-й день у пациента оставался лишь небольшой кашель, который постепенно ослабевал.

В понедельник, 3 февраля, число жертв коронавируса в Китае выросло до 414, число зараженных превысило 13,5 тысячи. Таким образом, за сутки скончались 64 заболевших, передает RT. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Сингапуре, Австралии, США, Германии и ряде других стран. В России выявлено два зараженных коронавирусом — в Тюменской области и Забайкальском крае.

Роспотребнадзор призвал соблюдать правила гигиены для недопущения распространения новой болезни. В ведомстве советуют мыть руки после посещения транспорта и общественных мест, перед принятием и приготовлением пищи.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. С 00.00 по московскому времени в России временно ограничивается въезд иностранцев с территории КНР в пунктах пропуска через госграницу в аэропортах. Исключения составляют прибывшие в «Шереметьево» граждане государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажи самолетов, члены официальных делегаций и лиц, имеющие вид на жительство в России.

По данным Ростуризма, передавала «Газета.ру», все российские организованные туристы вернулись из Китая на родину. Последний рейс с российскими туристами приземлился в московском аэропорту «Внуково» утром 3 февраля.