Киев отказался считать бюст Жукову в Харькове памятником

Киев, 4 февраля. Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включить бюст маршалу Георгию Жукову в Харькове в госреестр недвижимых памятников страны.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков, опубликовав ответ Минкульта Украины на свой запрос. В документе говорится, что министерство издало приказ «о невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник Г.К. Жукову в Харькове».

«Больше года юридической писанины и в итоге мы победили и получили результат. Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть», — подытожил Поздняков.

Георгий Жуков — выдающийся советский полководец, таланты которого наиболее ярко раскрылись в годы Великой Отечественной войны. Он руководил обороной Ленинграда и контрнаступлением под Москвой в 1941 году, координировал действия четырех фронтов в ходе битвы на Курской дуге, возглавлял 1-й Белорусский фронт во время Берлинской операции 1945 года.

После окончания войны маршал Жуков, командовал, в том числе, войсками Одесского военного округа.

В июне прошлого года украинские националисты уже снесли памятник Жукову в Харькове. Однако мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить его, а также одобрил решение горсовета вернуть имя Жукова проспекту Григоренко.

«Декоммунизация» на Украине проходит с 2015 года, по всей стране сносят памятники деятелям эпохи СССР, переименовывают улицы и города, названных в их честь.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в рамках закона о декоммунизации украинские радикалы хотят снести памятник «Легендарная тачанка» в Херсонской области.