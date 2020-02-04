Минздрав Бразилии не намерен отменять карнавал из-за коронавируса

Бразилиа, 4 февраля. Минздрав Бразилии не собирается отменять карнавал в связи со вспышкой коронавируса, сообщает глава министерства Энрике Мандетта.

Знаменитый карнавала в Рио-де-Жанейро должен пройти в конце февраля.

«Что касается отмены карнавала, то это культурное событие, которое формирует нашу идентичность. Нет никаких оснований, чтобы выдвигать гипотезу (об отмене карнавала. — Прим. ФАН), надеемся, что в это время люди будут развлекаться, наслаждаться праздником», — сообщает министр здравоохранения Бразилии.

Отмечается, что на территории Бразилии зафиксировано 14 подозрений на коронавирус. Среди них в 13 случаях Минздрав исключил опасный вирус. Ни одного подтвержденного случая заболеванием 2019-nCoV в южноамериканской стране не выявлено.

По последним данным, от осложнений, вызванных коронавирусом уже умерло более 360 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.