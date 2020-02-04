ООН подтвердила получение письма Малькевича о задержанных в Ливии россиянах

Нью-Йорк, 4 февраля. ООН получила письмо от Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), в котором сообщалось о россиянах, удерживаемых так называемым Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии. Об этом сообщает заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

О задержании двух россиян в Триполи стало известно в начале июля. Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были арестованы по обвинению «попытке повлиять на будущие выборы в этой стране».

Президент ФЗНЦ, член Общественной палаты России Александр Малькевич указал в письме, что оба сотрудника исследовательской группы проводили социологические опросы, чтобы изучить гуманитарную и культурную обстановку в стране. Руководителю ПНС Файезу Сарраджу было направлено открытое письмо с требованием выполнить взятые на себя по итогам берлинской конференции обязательства и отпустить захваченных россиян. Такие же письма с просьбой оказать влияние на Сарраджа отправили генсеку ООН Антонию Гуттерешу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.

«Могу подтвердить, что мы получили письмо 24 января и будем держать этот вопрос в поле зрения», — приводит слова Хака РИА Новости.

Как писало ранее Федеральное агентство новостей, президент ФЗНЦ добавил, что будет инициировать сбор стран — участниц берлинской конференции и представителей европейских стран по вопросу освобождения незаконно удерживаемых лиц.