Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло за сутки до 414 человек

Москва, 4 февраля. Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 414, число зараженных превысило 13,5 тысячи.

По данным регионального комитета здравоохранения, за сутки 3 февраля от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 64 заболевших. Зафиксировано 2345 новых случаев заражения.

Напомним, власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о случаях пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, в декабре прошлого года. Позже ученые выяснили, что больные заражены новым коронавирусом, а очаг заражения находится в городе Ухань — столице провинции Хубэй.

На сегодняшний день число зараженных этим вирусом во всем мире превысило 19,8 тысячи человек, 426 заболевших умерли. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Сингапуре, Австралии, США, Германии и ряде других стран. В России выявлено два зараженных коронавирусом — в Тюменской области и Забайкальском крае.

Как пишет «Газета.ру», с полуночи 4 февраля Россия ввела ограничение на въезд иностранных граждан из Китая во всех аэропортах, кроме московского «Шереметьево».