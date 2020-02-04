Макрон счел эффективной идею перезапуска диалога с Россией по Украине

Варшава, 4 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возобновление диалога с Россией показало свою эффективность в урегулировании украинского кризиса.

Об этом французский президент заявил 3 февраля на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Идея дать новый старт диалогу с РФ показала в последние недели, что это более эффективно для тех, кто опасается за ситуацию и хочет, чтобы она разрешилась», — отметил Эммануэль Макрон.

Французский лидер отметил, что «в последние годы не было встреч (в нормандском формате на уровне глав государств. — Прим. ФАН) и продвижения по выполнению Минских соглашений.

«С момента, когда были перезапущены отношения с Россией, мы вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель смогли достичь продвижения, которого до этого момента не было», — заявил Макрон, приведя в пример состоявшийся в конце декабря 2019 года обмен пленными между Украиной и ЛДНР.

Как сообщает «Газета.ру», украинский парламентарий Олег Волошин заявил, что планы, намеченные в ходе саммита стран «нормандской четверки» не реализуются.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого некоторые районы восточных областей Украины заявили о своей независимости и создании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Киев объявил о проведении так называемой «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, однако украинская продолжает систематические обстрелы населенных пунктов.