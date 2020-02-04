Россия призвала Турцию надавить на боевиков для предотвращения химатаки в Идлибе

Москва, 4 февраля. Российская Федерация призвала Турцию оказать давление на боевиков, чтобы не допустить применения отравляющих веществ в Идлибе.

Об этом говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

ЦПВС призывает все стороны конфликта отказаться от преступных планов. В том числе призывает Анкару отказать «все возможное давление на боевиков в подконтрольном секторе идлибской зоны деэскалации для предотвращения атаки».

Ранее сообщалось, что псевдо-гуманитарная организация «Белые каски» доставила 400 литров химического раствора на двух пикапах к месту провокации с химоружием в районе сирийского Идлиба.

Как сообщает RT, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В ходе разговора они обсудили ход урегулирования конфликта в Сирии, уделив особое внимание текущему положению дел в Идлибе.