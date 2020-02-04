США проинформируют Совбез ООН о «сделке века»

ООН, 4 февраля. Соединенные Штаты Америки проинформируют Совет Безопасности ООН о своем плане палестино-израильского урегулирования 6 февраля, сообщил постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пекстен.

Как сообщает дипломат, Вашингтон собирается запросить закрытые консультации для «информирования членов Совбеза по американскому плану». Пекстен, отметил, что во встрече также примет участие советник президента США Джаред Кушнер.

«Что касается даты американской презентации, я так понимаю, это будет на этой неделе — 6 числа в формате закрытых консультаций», — говорит Марк Пекстен.

Однако он подчеркнул, что заседание еще не было окончательно подтверждено, сообщает RT.

Напомним, что 28 января 2020 года Президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива Трампа получила неформальное название «сделка века». Его план предусматривает «создание» палестинского государства (Америка не признает легитимность уже существующего государственного образования), со столицей в Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, «за ограждением» города. Согласно условиям сделки, Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим закрепится в качестве его неделимой столицы. От палестинской стороны требуется прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас раскритиковал американский план, заявив, что его народ настаивает на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.