Матвиенко заявила, что ООН не изжила себя

Москва, 4 февраля. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Организация Объединенных Наций не изжила себя, несмотря на ослабление влияния.

По словам парламентария, ООН сталкивается в последние десятилетия с немалыми проблемами, и влияние организации на мировые процессы заметно ослабло.

«Однако это не означает, что ООН изжила себя. Она остается организацией, обладающей высокой легитимностью, единственным механизмом глобального управления, который опирается на фундамент международного права и охватывает практически все сферы человеческой деятельности», — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.

РФ продолжает выступать за повышение роли ООН путем адаптации организации к условиям работы в XXI веке, отметила она, добавив, что новые глобальные угрозы заставляют многих говорить о необходимости проведения «новой Ялтинской конференции». Напомним, в Ялте в ходе встречи глав союзных держав в феврале 1945 года было принято решение о создании ООН в качестве международной организации, где кардинальные вопросы обеспечения мира будут решаться на основе принципа единогласия ведущих государств.

«Согласна с президентом России Владимиром Путиным в том, что страны-основательницы ООН должны взять на себя ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности. Его предложение провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН прозвучало своевременно», — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что в 1945 году на Ялтинской конференции ведущие державы смогли прийти к соглашениям, несмотря на серьезные противоречия, и призвала вернуться к этому опыту.

«Уберечь мир от опасности возникновения губительного конфликта могут только открытый, равноправный диалог, понимание неизбежности и безальтернативности политического урегулирования проблем и разногласий, достижения мирных договоренностей», — сказала спикер верхней палаты.

Матвиенко подчеркнула, что именно такой курс проводит Россия, находя все больший отклик в мировом сообществе.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Минобороны России рассекретило документы о проведении Ялтинской конференции, касающиеся подготовки советской армии к приему мировых лидеров.