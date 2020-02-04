ЛНА сообщила о применении боевиками тяжелых вооружений в жилых кварталах

Москва, 4 февраля. Вооруженные группировки в Ливии теперь используют тяжелое вооружение внутри жилых кварталов, сообщил журналистам представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари.

«Вооруженные группировки стали использовать тяжелые вооружения внутри жилых кварталов», — заявил на пресс-конференции аль-Мисмари.

Напомним, благодаря дипломатическим усилиям России, с 12 января на северо-западе Ливии были прекращены боевые действия, ЛНА и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии согласились прекратить огонь. Однако силы ПНС все чаще устраивают обстрелы, вынуждая ЛНА защищаться. Провокации боевиков ПНС ставят под угрозу весь достигнутый прогресс по установлению мира в стране.

Ранее на пресс-конференции аль-Мисмари подчеркнул, что «весь личный состав ЛНА сражается вместе с ливийским народом и выполняет задачи по борьбе с терроризмом и очищению территории страны от преступности».

В понедельник, 3 февраля, в Женеве к работе приступила военная комиссия по Ливии в формате «5+5». Она займется обсуждением ливийской проблематики и поиском методов по сохранению мира в стране. В состав комиссии вошли по пять представителей сторон-участниц конфликта — ЛНА и ПНС. Деятельность совета осуществляется при посредничестве Организации Объединенных Наций, руководство за процессом переговоров взял на себя Гасан Саламе, специальный посланник ООН по Ливии.