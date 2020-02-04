Коронавирус стал причиной переноса Инвестиционного форума в Сочи 

Москва, 4 февраля. Правительство РФ приняло решение перенести Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.

«Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 года», — говорится в документе.

Организаторам мероприятия поручено представить предложения о новых сроках его проведения.

С 00.00 по московскому времени 4 февраля в России временно ограничивается въезд иностранцев с территории КНР в воздушных пунктах пропуска через госграницу РФ. Исключения составляют прибывшие в «Шереметьево» граждане государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажи самолетов, члены официальных делегаций и лиц, имеющие вид на жительство в России.

Первая вспышка неизвестной ранее болезни зафиксирована была в декабре 2019 года в провинции Хубэй, предположительно, на рынке диких животных в городе Ухань. Новый инфекционный агент получил название2019-nCoV. Всего вирус охватил 22 страны, в числе которых и Россия, передавал RT. Первый случай заболевания вне Китая произошел 13 января в Таиланде.

По последним данным, скончался уже 361 заболевший человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Москвичи смогут провериться на коронавирус нового типа в специализированном центре. Как сообщала «Газета.ру», находящиеся в группе риска жители столицы смогут провести некоторое время под наблюдением специалистов в обсервационном пространстве, организованном на базе учреждения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы для реабилитации инвалидов «Царицыно».