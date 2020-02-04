В России может появиться государственная электронная почта

Москва, 4 февраля. Сенатор Алексей Русских внес в Госдуму законопроект, который предполагает создание в России государственной электронной почты для переписки граждан и юридических лиц с органами власти. Соответствующих документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке сообщается, что целью закона является создание государственной электронной почты, «с помощью которой граждане и юридические лица смогут как направлять, так и получать от государственных и муниципальных органов власти юридически значимые сообщения».

По мнению Русских, это позволит россиянам быстрее получать от госорганов необходимые услуги. В финансово-экономическом обосновании отмечается, что частично затраты на реализацию законопроекта могут быть возмещены в рамках уже предусмотренного федеральным бюджетом финансирования развития Единого портала госуслуг.

Отметим, на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое прошло 30 января в Московской области, президент России Владимир Путин заявил о необходимости еще больше сократить дистанцию между людьми и органами власти с помощью цифровых платформ обратной связи. В некоторые регионах они уже существуют, но далеко не во всех.

Двумя неделями ранее в своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что «сильную и благополучную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей». Работающие онлайн-платформы, скорость и качество реакции на обращения как раз и могут стать показателем уважения к людям.