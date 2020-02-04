ЛНА предупредили террористов о последствиях атак

Тобрук, 3 февраля. Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари сообщил, что все попытки атак террористических группировок на территории Ливии будут подавлены.

Правительство национального согласия (ПНС) систематически нарушает условия перемирия, пытаясь спровоцировать Ливийскую национальную армию (ЛНА) на ответные действия. Кроме того, боевики так называемого ПНС переделали аэропорт «Митига» в неофициальную тюрьму, в которой удерживает большое количество пленных. Устраивая обстрелы из окрестностей «Митиги», боевики используют задержанных в качестве живого щита.

Напомним, что с 12 января на территории Ливии действует режим прекращения огня. Однако это не останавливает ПНС от регулярных обстрелов позиций ЛНА. Участившиеся провокации сил так называемого ПНС угрожают мирному решению конфликта в Ливии.