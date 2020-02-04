Собчак и Гордон будут вести новое шоу на Первом канале

Москва, 4 февраля. Новое шоу «Док-Ток» появится на Первом канале, сообщает его пресс-служба. Ведущими нового шоу станут Ксения Собчак и Александр Гордон.

Как сообщили в пресс-службе канала, «Док-Ток» станет ежедневным вечерним шоу, в котором будут обсуждать истории, вызвавшие в обществе большой резонанс.

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга. Каждый из них, обладая уникальной манерой ведения и собственной точкой зрения, привнесет в проект авторское видение», — приводит слова представителей Первого канала ТАСС.

Первый выпуск состоится 10 февраля. Новая передача будет выходить с понедельника по четверг.

Как рассказала Собчак, идея ее сотрудничества с Первым каналом появилась еще три года назад. Анонсированное шоу она назвала «абсолютно новым форматом», который нельзя сравнивать с уже существующими шоу, так как в нем особое внимание будет уделяться вдумчивому обсуждению темы. По ее словам, работа над проектом была длительной, так как концепция несколько раз менялась.

Напомним, что ранее известная телеведущая Юлия Барановская прокомментировала слухи о том, что ее соведущий Александр Гордон собирается покинуть шоу «Мужское/Женское», которое он ведет в паре с Барановской с сентября 2014 года. Она опровергла все домыслы, заявив, что ее коллега никуда не собирается. Более того, слухи об увольнении соведущего вызвали у нее негодование.