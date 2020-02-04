Россия ограничила въезд иностранцев из Китая через воздушные пункты

Москва, 4 февраля. С сегодняшнего дня, 4 февраля, в России временно ограничивается въезд иностранцев с территории КНР в пунктах пропуска через госграницу в аэропортах. Ряд граждан будут пропускать только в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.

Минтрансу РФ, ФСБ, ФТС и Роспотребнадзору поручено с 00.00 по московскому времени 4 февраля «временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Китайской Народной Республики в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации».

Исключения составляют прибывшие в «Шереметьево» граждане государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажи самолетов, члены официальных делегаций и лиц, имеющие вид на жительство в России.

Министерству иностранных дел РФ получено уведомить Пекин о принятых российской стороной мерах, «подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер».

Напомним, первая вспышка неизвестной ранее болезни зафиксирована была в декабре 2019 года в провинции Хубэй, предположительно, на рынке диких животных в городе Ухань, передавал RT. Новый инфекционный агент получил название2019-nCoV. Всего вирус охватил 22 страны, в числе которых и Россия. Первый случай заболевания вне Китая произошел 13 января в Таиланде. В нашей стране первые случаи заражения произошли в Тюменской области и Забайкальском крае. Состояние двух заболевших пневмонией 2019-nCoV медиками оценивается как удовлетворительное.

По последним данным, скончался уже 361 заболевший человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Главными симптомами болезни являются лихорадка, чувство сдавленности в груди и кашель. Человек, заболевший 2019-nCoV, чувствует сильную усталость. Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие. Размножаясь в легких, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.

Президент РФ Владимир Путин поручил самолетам ВВС РФ эвакуировать россиян из Китая. С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР.

По данным Ростуризма на 3 февраля, все российские организованные туристы вернулись из Китая на родину. Последний рейс с российскими туристами приземлился в московском аэропорту «Внуково» в понедельник, передает «Газета.ру».

Последние новости по данной теме читайте в материале Федерального агентства новостей: «Коронавирус 2019-nCoV: симптомы, карта распространения, профилактика».