Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Весь мир

Мисмари рассказал о турецкой ЧВК, которая отправляет боевиков в Ливию

41
0 Оставить комментарий

Мисмари рассказал о турецкой ЧВК, которая отправляет боевиков в Ливию

Тобрук, 4 февраля. Отправкой боевиков в Ливию занимается ЧВК «Садат», которую контролирует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил представитель ЛНА бригадный генерал Ахмада аль-Мисмари.

«ЧВК «Садат», подконтрольная Эрдогану, отправляет в Ливию боевиков», — заявил аль-Мисмари.

Ранее сообщалось, что Турция активно перебрасывает в Ливию боевиков из Сирии, включая наемников, которые ранее действовали в Идлибской зоне деэскалации. Кроме того, Анкара активно снабжает так называемое Правительство Национального согласия оружием и боеприпасами.

Кроме того, ПНС не соблюдает режим прекращения огня в Ливии, который вступил в силу 12 января этого года. ЛНА, напротив, придерживается условий перемирия и первой прекратила огонь.

 

Новости партнеров

Источник: РИА Новости
Новости партнеров