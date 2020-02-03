«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое

Москва, 3 февраля. В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров. Данные о «фактических потоках газа» опубликованы на официальном сайте компании.

На своей странице в Facebook глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» в прошлом месяц прокачал через украинскую территорию 2,55 млрд кубометров голубого топлива. Однако, по его словам, по условиям нового контракта компания оплатила поставки из расчета 5,518 млрд кубометров, передавал RT.

«Оплаченные мощности использованы на 46%», — написал он.

Напомним, Украина последние годы получала российский газ по реверсу из стран Евросоюза вместо того, чтобы приобретать топливо у Москвы напрямую. Буквально за пару недель до окончания года стороны договорились о продлении договора на 5 лет. При этом Россия добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Украины и отмены украинского антимонопольного штрафа.

Позднее Макогон заявил, что тарифы на транспортировку газа для украинцев могли вырасти в четыре раза, если бы Москва и Киев не договорились о продлении транзита, передавала «Газета.ру».