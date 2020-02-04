Представитель ЛНА заявил, что Эрдоган отправил в Ливию 1,5 тысячи боевиков ИГ

Тобрук, 3 февраля. Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари в ходе своей пресс-конференции сообщил, что перенаправил в Ливию 1,5 тыс. террористов ИГ1.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Триполи более 1,5 тыс. террористов, которые ранее воевали на стороне «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в Сирии, сообщает аль-Мисмари.

Ранее в спецрасследовании ФАН уже говорилось, что Турция перенаправляет в Ливию террористов из Сирии. В общей сложности с 24 декабря 2019 года Анкара провела на свою территорию через специально подготовленные транспортные коридоры на турецко-сирийской границе более 1,2 тыс. джихадистов. После прибытия в Турцию в течении последующих 2 недель боевики проходили спецподготовку в военных лагерях, около города Измир. Затем террористы были перенаправлены в Триполи на самолетах авиакомпаний Wings и Africa Airlines, принадлежащих ливийскому гражданину. Прибывающие террористы грабят и похищают мирное население с целью дальнейшего выкупа, а также активно занимаются грабежом и мародерством.

12 января 2020 года РФ инициировала режим прекращения огня на территории Ливии. Несмотря на то, что силы так называемого ПНС согласились с пунктами перемирия, они продолжают обстрелы пунктов ЛНА. Участившиеся провокации боевиков препятствуют мирному урегулированию конфликта в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.