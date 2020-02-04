Мисмари: 10 отрядов наемников из Сирии воюют против ЛНА в Триполи

Тобрук, 3 февраля. В настоящий момент против сил Ливийской национальной армии (ЛНА) воюют не менее десяти отрядов сирийских наемников. Они действуют в Триполи, рассказал представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари во время пресс-конференции.

«Десять отрядов сирийских наемников на данный момент в Триполи и воюют против ЛНА», — заявил аль-Мисмари.

Ранее сообщалось, что силами ЛНА были уничтожены более 70 сирийских наемников, работавших на так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Все они были переправлены Турцией в Ливию с территории Сирии. Они активно и сознательно нарушали объявленное перемирие, и были уничтожены при попытке напасть на на военнослужащих ЛНА в районе ливийской столицы Триполи

Напомним, что режим прекращения огня в Ливии вступил в силу в полночь 12 января. Мир наступил в стране после поступившего от России предложения наладить дипломатический разговор между сторонами конфликта. ЛНА прекратила огонь первой, в то время как боевики нелегитимного ПНС Ливии продолжают нарушать условия перемирия.