Москва, 3 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Ливию не менее 1,5 — 2 тыс. террористов группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), сообщил журналистам представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари.

«Эрдоган отправил где-то 1500–2000 тысячи боевиков «Аль-Каиды» в Ливию», — заявил на пресс-конференции аль-Мисмари.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что число сирийских боевиков, завербованных Турцией для отправки в Ливию, превысило несколько тысяч человек. Несколько тысяч террористов из Сирии, в частности, проходят подготовку в турецких лагерях и готовятся к отправке в африканскую страну для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Вербовка новых боевиков осуществляется на территории сирийского Африна и в других населенных пунктах на северо-востоке Сирии.

Кроме того, 1 февраля арабское издание Arabitoday опубликовало доклад суданской разведки о сотрудничестве террористических ячеек «Аль-Каиды», действующих на территории республики, с ливийскими бандами — в документе упомянуто несколько фамилий и раскрыт ряд группировок. Таким образом стало известно об осуществлении террористической деятельности ПНС Ливии, которое нанимает суданских боевиков.

Разведчики узнали о контактах между ливийскими бандами и террористами из «Аль-Каиды». Известно, что штаб-квартира группировки все еще находится в Судане, а сами боевики активно сотрудничают с бандформированиями Ливии, обеспечивая триполитанское правительство обученными наемниками.

Напомним, с полуночи 12 января в Ливии сохраняется режим прекращения огня, который был введен благодаря последовательной дипломатической работе РФ. Тем не менее выступающие от лица ПНС Ливии боевики периодически устраивают вооруженные провокации, вынуждая ЛНА защищаться.

1 Организация запрещена на территории РФ.