Представитель ЛНА указал на стремительный рост числа наемников в Триполи

Тобрук, 3 февраля. Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари сообщает, что количество наемников ПНС в Триполи составляет 6 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что на данный момент основным дестабилизирующим фактором в Ливии являются сирийские наемники, которые переправляются Турцией в Триполи. Террористы грабят и похищают жителей Триполи с целью выкупа, занимаются вооруженными налетами и мародерством.

По инициативе России с 12 января на территории Ливии были остановлены боевые действия. ЛНА и ПНС согласились на режим прекращения огня. Однако в последнее время боевики ПНС все чаще устраивают провокации и обстрелы, что угрожает мирному процессу по урегулированию ситуации в Ливии.