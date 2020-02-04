Главари сирийских наемников в Ливии получают миллион долларов

Москва, 3 февраля. Командиры, возглавляющие подразделения сирийских наемников, переправленных в Ливию Турцией, получают миллион долларов, сообщил журналистам представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари.

«Каждый командующий крупным подразделением сирийских наемников получает миллион долларов», — заявил на пресс-конференции аль-Мисмари.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что число сирийских боевиков, завербованных Турцией для отправки в Ливию, превысило несколько тысяч человек. Анкара перебросила в Триполи 2,6 тысячи боевиков сирийских вооруженных группировок. Еще 1,8 тысячи террористов из Сирии проходят подготовку в турецких лагерях и готовятся к отправке в африканскую страну для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем.

Вербовка новых боевиков осуществляется на территории сирийского Африна и в других населенных пунктах на северо-востоке Сирии. При этом сообщается, что переброшенные для помощи ПНС Ливии сирийские боевики десятками гибнут в боях под Триполи.

Отметим, с 12 января в Ливии сохраняется режим прекращения огня, который был введен благодаря дипломатическим договоренностям российского президента Владимира Путина. Однако, несмотря на официальный запрет на любые боевые действия, силы, выступающие от лица так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, периодически устраивают вооруженные провокации, вынуждая ЛНА защищаться.