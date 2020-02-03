ЛНА продолжает контролировать 90% территории Ливии

Тобрук, 3 февраля. Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари заявил, что силы ЛНА находятся в полной готовности во всех военных округах.

Аль-Мисмари отмечает, что ЛНА контролирует 90% Ливии.

«Наши силы в полной готовности во всех военных округах, начиная от Тобрука до аль-Куфра, в Триполи, в Западном регионе», — сообщает представитель ЛНА.

Он подчеркнул, что благодаря действиям сил фельдмаршал Халифы Хафтара, все перечисленные районы стали безопасными.

Напомним, что с 12 января на северо-западе Ливии были прекращены боевые действия, ЛНА и Правительство национального согласия (ПНС) после предложения РФ согласились прекратить огонь. На данный момент в Ливии соблюдается режим прекращения огня, однако силы ПНС все чаще устраивают обстрелы, вынуждая ЛНА защищаться. Провокации боевиков ПНС ставят под угрозу весь достигнутый прогресс по установлению мира в стране.