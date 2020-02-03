Мисмари объяснил, почему ЛНА не атаковала турецкие суда с оружием для террористов ПНС

Тобрук, 3 февраля. Бригадный генерал Ливийской национальной армии Ахмад аль-Мисмари объяснил, почему ливийские силы не стали атаковать турецкие суда, перевозившие оружие и технику так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, почему ЛНА не стала наносить удары по турецким судам, перевозившим вооружение и боеприпасы для ПНС, а также не атаковала аэропорт Мисураты, через которые шло снабжение террористов из Турции, аль-Мисмари объяснил, что ЛНА хотела продемонстрировать связи ПНС и Турции мировому сообществу, не нарушая при этом перемирия.

«ЛНА не атаковали их, потому что хотели показать врага как он есть перед мировым сообществом. У нашего командующего дальновидный стратегический опыт в этом вопросе», — заявил аль-Мисмари.

Стоит отметить, что члены террористических группировок, на которые опираются триполитанское «правительство», несмотря на введенный с 12 января режим прекращения огня, продолжают устраивать провокации, что говорит о неспособности ПНС соблюдать какие-либо договоренности. В то же время, ЛНА продолжает придерживаться режима прекращения огня.