ЛНА борется с терроризмом, чтобы очистить Ливию от преступности

Москва, 3 февраля. Весь личный состав Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром сражается с терроризмом, стараясь очистить территорию страны от преступности, заявил журналистам представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари.

«Весь личный состав ЛНА сражается вместе с ливийским народом и выполняет задачи по борьбе с терроризмом и очищению территории страны от преступности», — подчеркнул он.

Представитель ЛНА напомнил, что, начиная с 2011 года, в Ливии совершается множество преступлений, такие как контрабанда, торговля людьми и незаконная продажа топлива. Ливийская армия пытается избавить страну от этого.

Напомним, с полуночи 12 января в Ливии сохраняется режим прекращения огня, который был введен благодаря последовательной дипломатической работе России. Тем не менее, несмотря на официальный запрет на любые боевые действия, силы, выступающие от лица так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, периодически устраивают вооруженные провокации, вынуждая ЛНА защищаться.