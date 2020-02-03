Сирийская армия отрезала снабжение боевикам к западу от Серакиба в Идлибе

Дамаск, 3 февраля. Подразделения сирийской армии перекрыли линии снабжения боевиков к западу от населенного пункта Серакиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает правительственное информационное агентство SANA.

Ранее сирийские войска успешно освободили город Маарет ан-Нуман, где раньше находился форпост террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Также был освобожден город Зейтан к северу от Серакиба. Когда правительственные силы смогут выбить боевиков из Серакиба и Эз-Зербы, Дамаск сможет впервые с 2012 года вернуть контроль над стратегической автострадой Север-Юг.

Ранее сообщалось, что в районе Серакиба под огнем артиллерии оказались подразделения турецкой армии. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, причиной инцидента стало то, что турецкое командование не сообщило о своих передвижениях на территории Идлибской зоны деэскалации.

1 Организация запрещена на территории РФ.