Беженцы из лагеря «Эр-Рукбан» возвращаются к избранным местам проживания

Дамаск, 3 февраля. Министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф заявил, что благодаря совместным усилиям САР и России удалось спасти более 19 тыс. жителей лагеря «Эр-Рукбан», которые принудительно удерживались вооруженным формированиям, подчиняющихся оккупационным войскам США.

«Все беженцы были обеспечены транспортом для перевозки и размещены в 5 центрах временного размещения в провинции Хомс, где им было предоставлено продовольствие, медпомощь и вещи первой необходимости», — говорит сирийский министр.

Он отмечает, что беженцам в упрощенном порядке выдали документы, благодаря чему они обрели свободу в передвижении по территории Сирии.

Как утверждает Хусейн Махлюф, на данный момент все беженцы уже покинули центры временного размещения и вернулись к избранным местам проживания. Министр говорит, что власти САР постоянно оказывают необходимую поддержку бывшим жителям этого лагеря.

«Всем без исключения возвращающимся гражданам сирийское правительство гарантирует безопасность, соблюдение прав собственности и защиту от незаконного преследования», — резюмировал Махлюф.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что США затягивают реализацию плана ООН по эвакуации беженцев из подконтрольного боевикам лагеря «Эр-Рукбан». Власти Сирии и РФ неоднократно подчеркивали, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.