«Калашников» открыл продажи гражданской версии винтовки MR1

Москва, 3 февраля. Группа компаний «Калашников» начала продажи гражданской версии военной винтовки MR1, сообщает пресс-служба предприятия.

Винтовка выпущена ограниченной партией, на сайте компании уже открыт предзаказ. Владельцы MR1 получат индивидуальную поддержку, которая оказывается через личный кабинет и горячую линию «Калашникова».

Самозарядная винтовка MR1 является первой гражданской версией перспективной военной винтовки. Как сообщают «Известия», винтовка выпускается под два типа патронов: 7,62х54R и .308Win.

Винтовку оснастили двусторонним предохранителем, резьбой М18х1 (правая) на стволе для крепления различных дульных устройств, газовой системой с коротким ходом поршня и газовым регулятором.

В конце прошлого года сообщалось, что в ближайшие два года снайперская винтовка Чукавина пойдет в серийное производство. Новинка «Калашникова» призвана заменить устаревшую снайперскую винтовку Драгунова образца 1963 года — СВДМ.

Как передавала «Газета.ру», главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что винтовкой Чукавина «интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны». Он добавил, что задачи изменились и к оружию предъявляются новые требования, которые СВД не может обеспечить.

Винтовка Драгунова — СВДМ — используется в вооруженных силах Российской Федерации по настоящее время и составляет основу снайперского оружия российской армии. Помимо этого, СВДМ эксплуатируется на всем постсоветском пространстве и в странах Ближнего Востока.