Зеленский поручил СБУ расследовать деятельность сторонников Гюлена на Украине

Киев, 3 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ расследовать деятельность сторонников Фетхуллы Гюлена на Украине, которые обвиняются в попытке организации госпереворота в Турции в 2016 году.

Об этом украинский президент заявил во время совместного брифинга с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве.

«Этот вопрос был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень детальные вещи, факты конкретные фамилии. Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься», — сказал Владимир Зеленский.

Подразумевается, что речь идет об учебных заведениях FETO, которые действуют на территории Украины.

Организация оппозиционного к нынешней власти в Турции проповедника Фетхуллы Гюлена FETO ведет работу в сферах образования, культуры и СМИ в более чем 140 государствах. Сообщается, что FETO действует на территории Украины с 2001 года под прикрытием международной школы «Меридиан».

Ранее сообщалось, что Анкара выделит Киеву 36 млн долларов на покупку турецких товаров военного и двойного назначения.