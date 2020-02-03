نتائج ليبيا ، 3 فبراير: أصدرت وكالة الأنباء الفيدرالية تفاصيل مسار الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

ليبيا ، 3 فبراير: مسلحو حكومة الوفاق ينتهكون وقف إطلاق النار. تواصل حكومة الوفاق الوطني تنظيم الاستفزازات ، وتم قصف شارع المطبات. السفير الليبي في النيجر يرفض طاعة حكومة الوفاق الوطني.

مسلحو حكومة الوفاق ينتهكون الهدنة

أعلنت حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية عن بدء الأعمال القتالية ضد الجيش الوطني الليبي. "حكومة" طرابلس تنتهك مرة أخرى اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها في محادثات موسكو.

في اليوم السابق ، قال رئيس لجنة الإعلام لعملية "بركان الغضب" جلال غابي إنه يعتزم تعطيل الهدنة وقيادة المقاتلين الذين يسيطر عليهم الجيش الوطني الليبي ضد قوات الجيش الوطني الليبي. في الوقت الحالي ، في طرابلس وفي الشمال الغربي من البلاد ، يتم الحفاظ على وقف لإطلاق النار.

ويلاحظ أن هذه ليست البيانات الأولى الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني بشأن نوايا انتهاك الهدنة. في 26 يناير ، أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني ، محمد قنونو ، عن استعداده لتكثيف العمليات القتالية ومهاجمة الجيش الليبي. وقال أيضا إنه مستعد لأن يأمر المسلحين بشن هجوم في جميع الاتجاهات. وفي الوقت نفسه ، لا تعتزم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الخروج من الهدنة ولا القتال.

نشير إلى أن وقف إطلاق النار في ليبيا بدأ في منتصف الليل في 12 يناير. وجاء السلام إلى البلد بعد اقتراح من روسيا بإقامة حوار دبلوماسي بين أطراف الصراع.

وقد أيدت تركيا هذه المبادرة. وفي وقت لاحق, كان الجيش الوطني الليبي أول من وقف إطلاق النار ، في حين واصل مسلحو حكومة الوفاق الوطني الليبي الغير الشرعية قصف مواقع الجيش حتى وقت متأخر من المساء ، لكنهم وافقوا لاحقًا على تسوية سلمية. وفي الوقت نفسه ، وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج اتفاق وقف إطلاق النار ، ومع ذلك ، انتهكه في وقت لاحق.

خلال الهدنة ، وقع عمليات إطلاق نارمن جانب حكومة الوفاق الوطني ، لكنها لم تنتهك اتفاقات موسكو. في الآونة الأخيرة ، قام المسلحون السوريون في طرابلس ، الذين أرسلهم الجانب التركي إلى ليبيا ، بأعمال شغب في شوارع العاصمة. المسلحون يهاجمون المدنيين ، ويستولون على ممتلكاتهم. كما يقومون بالقبض على المدنيين للحصول على فدية منهم.

وكالة الأنباء الفيدرالية تكشف تفاصيل مسار الإرهاب من تركيا إلى ليبيا

كشفت وكالة الأنباء الفيدرالية عن طرق لنقل المرتزقة السوريين والمدربين العسكريين إلى ليبيا من قبل تركيا لدعم العصابات التي استولت على عاصمة الجمهورية. إن السلطات التركية ، التي تعيد تعبئة صفوف مقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، تعيق التسوية السلمية للأزمة الليبية لمصالحهم الجيوسياسية في المنطقة. تمكنت وكالة الأنباء الفيدرالية من معرفة الأموال للإنفاق على المسلحين و شراء الأسلحة من قطر اما تجنيد المتطرفين في سوريا ، فتقوم الشركة العسكرية الخاصة التركية "سادات" بهذا العمل.

في النهاة منذ 24 ديسمبر من العام الماضي ، قد نقلت أنقرة أكثر من 1200 إرهابي سوري عبر الحدود إلى الجانب التركي من خلال ممرات نقل أعدت خصيصا . وبعد وصول الجهاديين إلى تركيا و في خلال أسبوعين ، تلقوا تدريبا خاصا في مخيمات تقع بالقرب من مدينة إزمير في غرب البلاد. ثم نقل المسلحون عن طريق شركة طيران وينجز وطائرات الخطوط الجوية الأفريقية التابعة للمواطن لليبي إلى الأراضي الليبية ، حيث هبطت الطائرات في مطار معيتيقة بالقرب من طرابلس.

تجدر الإشارة إلى أنه ، بناءً على طلب المخابرات التركية ، لم يتم تسجيل الركاب في الرحلات الجوية.

ومع ذلك ، فكان هبوط المقاتلين في الطائرات تحت سيطرة بعض مواطني ليبيا.

ومن المعروف أيضا أنه على طائرتين أقلعتا في رحلة مباشرة إلى ليبيا من مطار مدينة غازيعنتاب التركية ، بالإضافة إلى مئات المرتزقة السوريين من فرقة السلطان مراد ، وكان هناك عدة قادة ميدانيين آخرين كان من المفترض أن يقودوا هذه الوحدات.

بالإضافة إلى ذلك ، طار حمزة العمر على متن إحدى الطائرات ، بهدف تدريب المتطرفين على التكتيكات القتالية في البيئات الحضرية ،

والسيارات الملغومة، والطرق السريعة ، فضلاً عن المباني والمنشآت السكنية

كما أرسلت قيادة القوات المسلحة التركية أكثر من 50 مدربًا عسكريًا من الشركة العسكرية الخاصة "سادات " الى طرابلس ، والتي سيقوموا بتدريب الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

بالإضافة إلى ذلك ، تم إرسال 20 متخصصًا عسكريًا من الجيش التركي إلى العاصمة الليبية: مهندسو الاتصالات والمبرمجون وضباط الأركان.

وقع هؤلاء الأشخاص على عقود مزيفة مع "سادات" لتحسين المهارات.

اكتشف محرري وكالة الأنباء الفيدرالية أن هذه الشركات العسكرية الخاصة قد فتحت مؤخرًا فروعها في شمال الجمهورية العربية السورية ، وكذلك المكاتب الخاصة التي تم فيها توقيع عقود مع مسلحين سوريين يريدون الذهاب إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.

وعد ممثلو الشركات العسكرية الخاصة الإرهابيين براتب شهري قدره 2000 دولار. وتم توقيع العقد لمدة ستة أشهر ، في حين تم وعد جميع العصاات المشاركين في المعارك بمنح الجنسية التركية في وقت لاحق.

وفقًا للتقارير ، تعتزم الشركات العسكرية الخاصة "سادات" تشكيل وحدة عسكرية بالمرتزقة السوريين"عمر المختار" ، سميت على اسم أحد الأبطال الليبيين الوطنيين الذين قاتلوا بشدة ضد المستعمرين الإيطاليين في بداية القرن العشرين. وتأمل أنقرة في نقل حوالي 5000 مسلح من سوريا إلى الأراضي الليبية ، مما يخلق مجموعة خطيرة من العصابات والإسلاميين المتشددين.

ومن المهم أن تكون قطر مسؤولة عن تمويل أنشطة "سادات" في ليبيا. حتى الآن ، حصلت حكومة الوفاق الوطني بالفعل على أكثر من مائة وحدة من المعدات العسكرية الثقيلة ، بما في ذلك الدبابات ، مقابل الأموال القطرية في تركيا ، وبعض الأسلحة موجودة بالفعل في الأراضي الليبية. في منشور خاص ، تحدثت وكالة الأنباء الفيدرالية عن كيفية قيام أنقرة ، بتجاوز حظر الأمم المتحدة ، بتزويد طرابلس بالأسلحة والذخيرة والمعدات وحتى الطائرات بدون طيار.

من الجدير بالذكر أنه من المقرر إعادة المرتزقة الذين قتلوا في المعارك إلى الشمال الشرقي السوري ، وسيتم إبلاغ أقاربهم أنهم يُزعم أنهم ماتوا في الأعمال العدائية في سوريا.

في وقت سابق ، في ليلة 29-30 يناير من هذا العام ، غادرت سفينة شحن تابعة لشركة بانا ترفع العلم اللبناني ، يرافقها فرقاطتان تابعتان للبحرية التركية ، الميناء التركي في أزمير ووصلت إلى طرابلس.

وكانت السفينة تحمل أكثر من 80 قطعة من المعدات: 10 دبابات ، و 10 مركبات مدرعة ، وعشرات الشاحنات وسيارات الجيب.

تم تسليم جميع هذه المعدات الى حكومة الوفاق الوطني من تركيا على حساب قطر, بناء على إتفاق الأخير مع حكومة الموافقة الوطنية.

حكومات الوفاق الوطني تواصل استفزازها ، وقصفت شارع المطبات

أطلق إرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي النار على منطقة مشروع الهضبة. وفقًا للبيانات التي قدمتها وسائل الإعلام الليبية يوم الإثنين 3 فبراير ، تم إطلاق النار على شارع المطبات.

ويلاحظ أن الهجوم قامت به الكتيبة 301 من قوات حكومة الوفاق من هاوتزر عيار 155 ملم ، وذكر أن الاستفزاز التالي للمتشددين لم ينجح.

وينبغي التأكيد على أنه منذ منتصف الليل في 12 يناير ، تم الحفاظ على وقف إطلاق النار في شمال غرب ليبيا ، والذي قدم بفضل العمل الدبلوماسي المستمر لروسيا.

ومع ذلك ، على الرغم من الحظر الرسمي المفروض على أي عمليات عسكرية ، فإن القوات التي تتصرف نيابةً عن حكومة الوفاق الوطني تقوم بشكل دوري بتنظيم الاستفزازات المسلحة ، مما يجبر الجيش الوطني الليبي على الدفاع عن نفسه.

في وقت سابق ، أطلق المتطرفون النار على مواقع الجيش الوطني الليبي على الخط الأول في منطقة منطقة مشروع الهضبة.

السفير الليبي في النيجر يرفض طاعة حكومة الوفاق الوطني

قال عبد الله بشير ، السفير الليبي في النيجر ، إنه لم يعد يمثل مصالح ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ولا يطيعه. وأضاف أيضا أن حكومة الوفاق الوطني تساهم في تصعيد الصراع في البلاد وتمنع الحفاظ على السلام ، وفقا لتقارير افريجات نيوس .

نشر فيديو سجله القائم بالأعمال الليبي في النيجر ، حيث تحدث عن قراره بالانضمام إلى مجلس النواب الليبي.و أكد المسؤول في البعثة الدبلوماسية أنه لم يعد يتبع تعليمات طرابلس.

وفقًا للبشير ، تعتمد حكومة الوفاق الوطني اعتمادًا كبيرًا على القوى الخارجية التي لا تسعى إلى إنهاء النزاع الليبي ، بل تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع داخل البلاد.

وفي الختام ، أضاف السفير أنه من الآن فصاعدًا سيكون تابعًا لمجلس النواب ، السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا ، التي ينتخبها الشعب قانونيًا. عبد الله بشير يدعم الجيش الوطني الليبي في الحرب ضد الإرهاب.