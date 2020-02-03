Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия

Москва, 3 февраля. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сложил с себя полномочия после рекомендаций Олимпийского комитета России и министерства спорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении санкций против РФ за якобы имевшие место «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Это привело к лишению права российских спортсменов выступать на соревнованиях под национальным флагом, а также проводить крупные международные соревнования на протяжении четырех лет.

Напомним, что в конце января 2020 года WADA временно приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, запретив лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови по программе «Биологический паспорт спортсмена».