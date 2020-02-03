Минтруд РФ предложил выделить 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Москва, 3 декабря. Министерство Труда РФ выступило с предложением выделить более 1,5 триллиона рулей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах. Об этом говорится в проекте поправок в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», который опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно предложению Минтруда, речь идет о выделении дополнительных сумм на материнский капитал, а также увеличение выплат на второго ребенка в соответствии с поручением президента России Владимира Путина

Изначальный проект предполагал выделение 945 миллиардов рублей на выплату материнского капитала сроком на три года. Предложенные Минтрудом поправки предлагают увеличить финансирование до 428 миллиардов рублей в этом году, 522 миллиардов – в следующем и до 582 миллиардов рублей – в 2022-м.

Как отметила ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, проект поправок о расширении программы материнского капитала будет направлен Госдуму еще до конца первого квартала текущего года.