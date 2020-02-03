Сотрудники МЧС достали тонувшую собаку из Москвы-реки

Москва, 3 февраля. Московские спасатели достали из Москвы-реки тонувшую собаку, которую затем передали хозяйке, сообщает МЧС столицы.

Сообщается, что инцидент произошел в 19.15 на Краснохолмской набережной около Новоспасского переулка.

«Дежурной сменой спасателей ПСС «Крымский мост» с поверхности воды в акватории Москвы-реки спасена собака и передана хозяйке», – сообщается в Twitter МЧС Москвы.

Как сообщает РИАМО, питомец не пострадал.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Островцы, расположенном в городском округе Раменское Московской области, горел склад. Площадь пожара составила более 2 тыс. кв. метров.