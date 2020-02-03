Владельца крупнейшего сафари-парка Европы «Тайган» в Крыму заключили под стражу

Симферополь, 3 февраля. Владельца крупнейшего в Европе сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова арестовали на два месяца в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке, сообщил адвокат Зубкова.

Инцидент произошел в июле 2018 года. По версии следствия лев покусал посетительницу сафари-парка во время экскурсии. Зубков заявлял, что женщина в момент происшествия была пьяна, а это действует крайне раздражающе на хищников. В октябре 2019 года дело было передано в суд, Зубков находился под подпиской о невыезде.

По словам адвоката, передает ТАСС, в понедельник Белогорским районным судом вынесено постановление об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на арест. Причиной ареста стало то, что Зубков не явился на одно из заседаний суда.

Руководитель пресс-службы сафари-парка «Тайган» Татьяна Алексагина заявила, что защита готовит жалобу на изменение меры пресечения, поскольку 20 января Зубков не явился на заседание по уважительной причине. В это время он был на заседании в Минэкономразвития, «где обговаривалась судьба парка».

Сейчас парк закрыт на неопределенное время по решению правоохранительных органов из-за многочисленных нарушений. Зубков заявил, что руководство парка будет устранять нарушения, а глава республики Сергей Аксенов пообещал бизнесмену помочь с развитием учреждения, передает «Газета.ру». Сообщалось также, что зоозащитники встревожены состоянием животных в парке.