Сирия, 4 февраля. При обстреле в Идлибе пострадало 5 турецких военнослужащих, 8 скончались. В Дейр-эз-Зоре бастуют рабочие нефтеперерабатывающего завода «Коноко» - работа завода приостановлена. Сирийская армия двигается к Серакибу, расчищая от отрядов боевиков южную часть Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по укрепленным районам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и в Алеппо, прикрывая наступление сирийской армии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли несколько поселков на юге Идлиба, в Алеппо и Хаме наносят удары по опорным пунктам джихадистов.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за нападение на боевиков «Демократических сил Сирии» на востоке Дейр-эз-Зора и подозревается во втором.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в совершении нападения в Алеппо на протурецкого бойца, четырех боевиков потеряли в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: подбила в Алеппо танк сирийской армии.

Армия Турции и союзные силы: обстреливают из пулеметных установок линии обороны курдских боевиков в Алеппо, на юге Идлиба попали под обстрел у поселка Тардин.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выбита из поселка Найраб на границе Алеппо, в Идлибе обменивается ударами с правительственными силами, потеряла ряд боевиков и техники.

Международная коалиция: на северо-востоке Хасаки проводит воздушную разведку.

Провинция Алеппо

Боевики оппозиции заявили об уничтожении танка Сирийской арабской армии (САА) при помощи ракетной установки у поселка Сафухан к западу от города Алеппо. Позже «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявляет о захвате другого танка у деревни Халса.

Как передает новостной агентство Al Nour, сирийской армии удалось в продвинуться в направлении поселка Мансур. Одновременно с продвижением пехотных войск, ВВС Сирии усилили удары по опорным пунктам джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» на окраинах поселков Кафр-Даль, Мансура и Атариб. Как передает агентство SANA, операция армии привела к нейтрализации ряда террористов, ранению других и уничтожению укреплений, оружия и боеприпасов вместе со складами. Вечером под контроль сирийской армии перешел поселок Найраб. В район прибыли подкрепления проиранских сил Корпуса Стражей Исламской революции, чтобы подержать операцию САА.

На севере провинции произошло очередное столкновение в зоне контроля турецкой армии и протурецких фракций. Как сообщает агентство Dar News, в районе поселка Шара, армия Турции открыли огонь их тяжелой артиллерии по окрестностям, где укрываются боевики «Демократических сил Сирии» (SDF), которые совершили попытку попутку проникнуть за линии обороны протурецких сил. В городе Аль-Баб неизвестный напал с ножом на протурецкого бойца. В нападении также подозревают курдских боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Корреспондент информационного агентства Step News сообщил, что с начала дня прекратил свою работу нефтеперерабатывающий завод «Коноко». Завод расположен на востоке провинции, который находится в оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) и сил международной коалиции во главе с США, которые спонсируют деятельность курдских боевиков. Как сообщает источник, рабочие объявили забастовку с утра. Причиной их недовольства стало низкое жалование. По данным местных источников, рабочие требуют перерасчета заработной планы в долларах вместо сирийского фунта. В настоящее время средняя заработная плата рабочего завода составляет 80-100 тысяч сирийских фунтов (приблизительно 10 тысяч рублей). При этом общий ежемесячный доход американских войск и SDF с нефтегазовых месторождений оценивается в 90 миллионов долларов.

На востоке Дейр-эз-Зора неизвестные убили курдского боевика. Как сообщает агентство Alk Habour, инцидент произошел в поселке Абу-Хардуб, где неизвестные расстреляли курдского радикала прямо на улице. Силы внутренней безопасности SDF подозревают в нападении террористов «Исламского государства». Террористы уже взяли на себя ответственность за расстрел трех членов SDF в поселке Аль-Дахла.

Провинция Идлиб

Министерство национальной обороны Турции заявило о гибели четырех турецких военных и ранении еще девяти в результате обстрела из позиций в Идлибе. Вечером число погибших достигло восьми человек. По информации Анкары, военнослужащие попали под обстрел у деревни Тарнаба к западу от города Серакиб, где находится их новый наблюдательный пункт. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что армия нанесет ответный удар по сирийским объектам и истребители F-16 атаковали 46 объектов армии САР, ликвидировав 30-35 сирийцев. Официальные власти Сирии не подтвердили жертв. Позднее Министерство обороны РФ выпустит заявление о том, что турецкие самолеты не нарушали госграницу Сирии и не наносили авиаударов. По данным МО РФ, военнослужащие Турции попали под обстрел правительственных сил Сирии, которые вели огонь по террористам, так как не уведомили о своих передвижения внутри идлибской зоны деэскалации.

Отметим, что турецкий наблюдательный пункт в Серакибе неоднократно использовали джихадисты как укрытие во время боевых действий против правительственной армии. Со своей стороны, Турция направляла подкрепления для боевиков. Сутками ранее несколько десятков турецких танков и бронемашин после пересечения сирийской границы направились на юг Идлиба для помощи боевикам. Арабский телеканал Asharq Al-Awsat уточнял, что колонна состояла по меньшей мере из 40 единиц военной техники.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар по джихадистам у поселков Мунтаф и Маар-Балит, в то время как авиация атаковала укрепления боевиков у Тафаса и Тель-Султана. Следом, после освобождения поселка Сан, сирийская армия выбила джихадистов из соседней деревни Аз-Закар в западных окраинах Серакиба, как передает портал Step News.

Вечером агентство Rojava Network передало, сирийская армия достигла окрестностей города Серакиб и заняла позиции в километре от него, освободив поселки Найраб и Тарнаба. После чего правительственные силы перерезали для джихадистов пути снабжения от поселка Ариха.

Провинция Хама

По неподтвержденным данным, со стороны позиций турецкой армии открыт огонь из тяжелой артиллерии по окрестностям поселка Шир-Магар и вертолетной площадке ВВС Сирии, как передает агентство NORS. Однако, пока что официальные источники не подтверждают информацию о боестолкновении в данном направлении.

Отряды правительственной армии проводят обстрелы из тяжёлой артиллерии укрепления джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» окрестностях деревни Шахраназ и Карат-Джурн, расположенных на высотах Шахшабу в северо-западной части провинции. Как передает новостное агентство Step News, информация о потерях боевиков в живой силе и технике пока что уточняется.

Провинция Хасака

По данным агентство Alk Habour, российская военная полиция провела сегодня патрулирование на севере провинции по маршруту на автомагистрали М-4 и в районе поселка Тель-Тамр. Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, турецкая сторона сегодня не прибыла в назначенное время для совместного патрулирования и российская сторона провела его в одностороннем порядке.

1 Организация запрещена на территории РФ.