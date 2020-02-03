Кравцов обсудил с экспертами предложения по улучшению программ ОБЖ в школах

Москва, 3 февраля. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обсудил со специалистами варианты модернизации школьного курса ОБЖ для младших и средних классов.

Сообщается, что эксперты предложили комплекс мер по подготовке специальных кадров для работы с детьми, а также выпуск обновленной учебной литературы. Сергей Кравцов также озвучил намерение создать совет, где будут рассматриваться вопросы безопасности и здоровья детей. Отмечается, что эксперты также затронули тему безопасности детей в Интернете.

«Мы видим, с чем сталкиваются наши дети в Интернете, в соцсетях, реальной жизни, и, конечно, нам необходимо ограждать их от этого. Но не менее важно научить их самостоятельно реагировать на внешние угрозы», — говорит глава Минпросвещения.

Он подчеркнул, что в новые учебники необходимо добавить блоки о мошенничестве, деструктивном поведении в соцсетях и игромании. Отмечается, что после доработки программы предмета для младших классов «Окружающий мир», в нем также будут присутствовать элементы основ безопасности жизнедеятельности.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения России модернизировать курс ОБЖ для школьников.